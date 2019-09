Vives campus Roeselare als eerste hogeschool erkend voor vorming honden- en kattenkweker CDR

04 september 2019

13u59 0

Hogeschool Vives campus Roeselare krijgt als eerste hogeschool een erkenning voor de vorming tot honden- en kattenkweker/kweker-handelaar. “Zo dragen we bij aan het dierenwelzijn, want het is belangrijk om medisch en mentaal gezonde dieren te fokken en te verhandelen”, zegt docent Dierenzorg Joke Monteny. “Sinds dit jaar moeten inrichtingen voor dieren verplicht minstens één geschoold personeelslid in dienst hebben. Onze opleiding komt tegemoet aan deze eis. Er is aandacht voor hygiëne, dierenwelzijn en huisvesting, dierengezondheidszorg, ziekte en EHBO, gedragsbiologie van hond en kat, voeding, gebitsverzorging van hond en kat, voorplanting van hond en kat en verschillende aspecten van wetgeving en contracten.”

De opleiding start in januari 2020. Na het volgen van vijf lesdagen en het slagen voor een schriftelijk examen ontvang je het getuigschrift van honden- en kattenkweker/kweker-handelaar. Meer info over de opleiding op www.vives.be/nl/honden-en-kattenkweker-handelaar.