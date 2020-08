Vive le vélo strijkt neer in KOERS. Museum van de Wielersport CDR

29 augustus 2020

KOERS. Museum van de Wielersport verwacht zondag hoog bezoek. De start van de Tour de France gaat gepaard met nieuwe reeks van de wielertalkshow “Vive le Vélo!” met presentator Karl Vannieuwkerke. Voor een keer wordt het één-programma niet live uitgezonden vanuit Frankrijk, maar blijft men in eigen land. Zondag wordt er uitgezonden vanuit KOERS. Museum van de Wielersport aan het Polenplein. Wie graag een kijkje wil nemen tijdens de opnames, is er echter aan voor de moeite want er wordt geen publiek toegelaten.

Roeselare kwam deze week trouwens eerder ook al in beeld want vrijdagavond presenteerde VTM-weerman het weer van aan het Kasteel van Rumbeke.