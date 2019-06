Vivaldi ’s Vier Seizoenen in Sint-Martinuskerk CDR

12 juni 2019

07u32 0

Dankzij cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ kan je op zondag 23 juni in de Oekense Sint-Martinuskerk genieten van Le Quattro Stagioni of De Vier Seizoenen. Het meesterwerk van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi wordt er vertolkt door het virtuoze ensemble La Chapelle Sauvage onder leiding van Karel De Wilde. De Wit-Russische Liudmila Harbuza neemt de vioolsolo voor haar rekening en wordt ondersteund door (alt)violen, cello en klavecimbel. Tickets kosten, inclusief receptie met de uitvoerders, 20 euro en zijn te bestellen via www.oekeneNV.be.