VISO en Barnum, die gaan samenwerken, krijgen nieuwe stek op site Ter Berken Rusthuis sluit in 2025, bewoners gaan naar De Waterdam en Sint-Henricus Charlotte Degezelle

22 juli 2020

13u44 0 Roeselare Motena heeft de site van woonzorgcentrum Ter Berken verkocht aan Scholengroep Sint-Michiel. Het rusthuis aan de Ronde Kom sluit tegen 1 januari 2025 de deuren en wordt gesloopt. Scholengroep Sint-Michiel plant op de site een nieuwbouw voor Barnum en VISO. Dit betekent dat het VISO verdwijnt langs de Dr. Delbekestraat en op het Polenplein.

Motena, toen nog Zorgbedrijf Roeselare, besliste al in 2016 om woonzorgcentrum Ter Berken op middellange termijn te sluiten. “Het gebouw toont al jaren gebreken en na grondige analyse werd beslist om het gebouw niet te renoveren, maar de capaciteit te verdelen tussen nog te bouwen kamers in woonzorgcentrum De Waterdam en woonzorgcentrum Sint-Henricus”, vertelt voorzitter Bart Wenes. “Die piste bood meer garantie op een structureel kwalitatieve infrastructuur voor de bewoners en medewerkers van Ter Berken. Beide bouwprojecten zijn intussen opgestart en worden afgerond tegen 1 januari 2025.”

Kostprijs: 2,7 miljoen

Dit betekent dat het rusthuis Ter Berken vanaf 2025 niet meer gebruikt zal worden. “De voorkeur van het bestuur ging uit naar een nieuwe bestemming die een algemeen belang dient, waarbij een maatschappelijk toegevoegde waarde voor de lokale Roeselaarse gemeenschap ontstaat”, zegt Wenes. “In februari 2019 toonde Scholengroep Sint- Michiel interesse in de site, die grenst aan de Barnum-school. Ze wordt verkocht voor 2,7 miljoen euro en is vanaf 1 januari 2025 eigendom van Scholengroep Sint-Michiel. De opbrengst van de verkoop zullen wij gebruiken om de bouwprojecten in woonzorgcentrum Sint-Henricus en woonzorgcentrum De Waterdam te betalen.”

Nieuwbouw voor VISO en Barnum

De site langs de Zijstraat moet op termijn de nieuwe thuishaven worden van VISO en Barnum, twee secundaire scholen die er begin 2019 al voor kozen om geleidelijk aan samen te smelten. “Woonzorgcentrum Ter Berken wordt gesloopt”, weet Jan Vincent Lefere, voorzitter van Scholengroep Sint-Michiel. “Het zou financieel te duur worden om het gebouw volledig te renoveren. We plannen op de site Ter Berken een volledige nieuwe school op korte afstand van Barnum. In die nieuwe school en op de site van Barnum, die de komende jaren ook verbouwd wordt, willen we alle leerlingen van Barnum en VISO onder brengen. Het VISO verdwijnt daarentegen volledig op zowel het Polenplein als in de Dr. Delbekestraat. Concrete bouwplannen voor de site Ter Berken liggen er nog niet op tafel, maar die worden de komende jaren uitgewerkt zodat we vanaf 1 januari 2025 kunnen starten aan de realisatie van één grote onderwijssite voor VISO en Barnum.”