Visix Brandshiners gooit productieproces om en maakt nu mondmaskers Charlotte Degezelle

21 april 2020

07u59 1 Roeselare Visix Brandshiners, gespecialiseerd in de productie van vlaggen, banners, …, turnde haar productieproces in amper 48 uur om en produceert vanaf vandaag mondmaskers in polyestertextiel. De eerste 30.000 bestellingen zijn al binnen. Zo wil het bedrijf langs de Onledegoedstraat niet alleen een antwoord bieden op de grote vraag naar mondmaskers maar ook een deel van hun personeel, dat al sinds 13 maart technisch werkloos is, opnieuw aan de slag laten gaan.

Visix Brandshiners bedrukt in normale omstandigheden onder ander vlaggen, banners en promotenten. “Een kleine helft van onze omzet komt uit de standenbouw- en eventwereld. Die staat door de coronacrisis voor onbepaalde tijd on hold”, opent medezaakvoerder Jean Van Houtryve. “ De rest halen we uit de retail, maar die scoort nu ook snel 20% lager. Van onze 80 werknemers waren er sinds 13 maart 50 technisch werkloos.”

De Nationale Veiligheidsraad van woensdag 15 april zorgde er echter voor dat het bedrijf haar productieproces in amper 48 uur helemaal omturnde. “Toen de Veiligheidsraad suggereerde dat we moeten beginnen nadenken om allemaal zelf mondmaskers te maken, zette dat ons aan het denken”, zegt Van Houtryve. “We besloten om al onze ervaring met polyestertextiel in visuele marketing te gebruiken om duurzame, herbruikbare, comfortabele en zelfs gepersonaliseerde mondmaskers te produceren.” Diezelfde dag kreeg het bedrijf ook de vraag om 50.000 bedrukte mondmaskers te maken voor een food-retailer. “We hadden er al over nagedacht, maar waren nog niet op die kar gesprongen omdat ons productieproces daar helemaal niet op afgestemd was. We zagen dat er in Frankrijk polyestermaskers worden aangeboden. Dat is dezelfde stof die wij gebruiken voor doeken voor beursstanden. We kennen het materiaal door en door en daarom zijn we prototypes beginnen maken. We hebben bekeken hoe we de maskers tegen een faire prijs rendabel kunnen produceren.”

Afgelopen donderdag plaatste het bedrijf een post op sociale media en zo ging de bal aan het rollen. “Tegen vrijdagavond waren er al 15.000 stuks besteld. Gisteren (maandag nvdr.) zaten we al boven de 30.000. Nu lopen er tenders met grote internationale bedrijven die meteen bijvoorbeeld 25.000 stuks willen bestellen.”

Bij Visix Brandshiners benadrukt men dat de maskers niet voor medisch gebruik of als persoonlijk beschermingsmiddel voor industriële toepassingen zijn bedoeld. “Maar in Frankrijk, waar men vanaf 10 mei op het openbaar vervoer verplicht een mondmasker zal moeten dragen, vreest de overheid dat veel mensen voor hun zelfgemaakt masker niet-conforme stoffen zullen gebruiken. Onze maskers zijn niet uit katoen of andere gewone stof, maar uit 100 procent polyester dat wasbaar is op 90 graden, waarna het opnieuw steriel is. De kapvorm zorgt dat ze goed aansluiten op het gezicht. Een apothekeres en een laborante die onze prototypes uittestten, bevestigden dat ze heel comfortabel zijn. Zo’n comfortmasker is vooral bedoeld voor wie gezond is, en heeft een dubbel doel: het vermijdt dat je aan je eigen neus of mond komt, en mocht je toch hoesten, biedt het bescherming voor de mensen in je nabijheid.”

De mondmaskers kunnen ook gepersonaliseerd worden. “Als het al een noodzaak zal zijn om ze in bepaalde situaties te dragen, willen wij het leuk maken door er allerlei prints op te drukken. Dat kan in de huisstijl van het bedrijf zijn, maar ook leuke tekstjes en allerlei tekeningen zijn mogelijk. Een aantal bekende kunstenaars laten trouwens momenteel hun creativiteit los op onze templates. En voor mensen die geen inspiratie hebben, hebben we voorgedrukte maskers met de slogan ‘leuk je weer te zien’. Dit past in een campagne waarbij winkeliers hun klanten kunnen bedanken voor hun trouw wanneer de komende weken meer winkels zullen openen.”

De voorbije dagen testte het bedrijf volop het productieproces uit. Vanaf vandaag worden de eerste series geproduceerd en kan het uitleveren van de bestellingen van start gaan. “Er bleven sinds de uitbraak van de coronacrisis nog een dertigtal medewerkers aan de slag. Door nu ook mondmaskers te produceren in onze ateliers in België kunnen we alvast tien extra medewerkers inzetten”, besluit Van Houtryve.