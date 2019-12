Vision 21 sport de wereld rond voor De Warmste Week Charlotte Degezelle

17 december 2019

09u57 142 Roeselare Vision 21 wil in het kader van De Warmste Week 40.000 kilometer, de omtrek van de wereldbol, bijeen lopen, spinnen,... voor vzw Victor en Tejo Roeselare. Deze week sporten alle leden voor beide goede doelen en op zaterdag is de apotheose en is iedereen welkom in de sportschool in de Vierwegstraat om 24 uur non-stop te sporten.

Steve Schrauwen en Nathalie Gheysen willen tijdens De Warmste Week graag een bijdrage leveren voor vzw Victor, die voorziet in thuisbegeleiding voor mensen met autisme, en Tejo Roeselare, die instaat voor laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren. “Twee Roeselaarse goeie doelen die we samen met het team kozen”, vertelt Nathalie. En wat kan Vision 21 beter doen dan sporten voor het goede doel? Onze actie bestaat uit twee delen”, gaat Nathalie verder. “Sinds maandag, en nog tot met onze vrijdag, zijn onze leden kilometers bijeen aan het sporten. Als ze spinnen, op de loopband staan, aan yoga doen,... houden ze hun kilometers bij. Dat is niet bij alle sporten zo evident, dus gaan we uit dat het verbruiken van honderd calorieën gelijk staat met twee kilometer. Dit doen ze tegen een vrije bijdrage. Tegen eind deze week willen we de wereld rond gereisd hebben en dus 40.000 kilometer bijeen gesport hebben.” Gisteren klokte Vision 21 al af op 4.000 kilometer.

24 uur sporten

Om het einddoel te bereiken, worden zaterdag alle registers open getrokken. “Dan is iedereen, dus ook niet-leden, welkom. Dan gaan we 24 uur non-stop sporten. Van padel over spinning tot fitness en er staan zelfs tien extra groepslessen gepland. Voor vijf euro kan iedereen een uurtje kilometers bijeen sporten. Als we de kaap van 40.000 kilometer overschrijden, schenken Steve en ik vijfhonderd euro extra bovenop het ingezamelde bedrag. De lesgevers en het personeel werken trouwens gratis tijdens onze 24 uur.”

Op zaterdag is iedereen welkom vanaf 9 uur voor de kick-off. Het sporten begint om 10 uur. Afsluiten gebeurt op zondag tussen 7 en 10 uur met een ontbijt. Kaarten in voorverkoop kosten tien euro en zijn te verkrijgen bij Vision 21. Meer info op www.vision21.be/warmste-week/.