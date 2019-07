Vision 21 rijdt eigen Tour de France CDR

14u33 0 Roeselare Niet enkel in Parijs maar ook in sportschool Vision 21 werden zondag de gele, de groene, de witte en de bolletjestrui uitgereikt. Sinds het startschot van de Ronde van Frankrijk in Brussel werd gegeven tot de dag van de finale op de Champs-Élysées, reden 22 sportievelingen zich synchroon in het zweet met de renners op de spinningfiets.

“Elke etappe, tussenspurten en cols inclusief, hebben we gecomprimeerd in een spinningles van één uur”, vertelt Hans Fauvaert die samen met Ine Allaert de organisatie op zich nam. “Gelijklopend met de Tour hielden we ook klassementen voor de dames en heren afzonderlijk bij. Dat zorgde voor een echte strijd tussen de deelnemers. Tijdens het fietsen toonden we trouwens telkens het laatste uur van het etappe van de Tour van die dag en aansluitend was er telkens een degustatie van de streekproducten uit de regio waar de Tour die dag te vinden was.

Zondagochtend werd de allerlaatste etappe gereden en aansluitend werden de felbegeerde truien uitgereikt. Bert Vanhuyse en Steffie Houthoofd stappen in de voetsporen van Egan Bernal en gingen naar huis in het geel. De bolletjestrui was voor Koen Vancraeynest en Lien Baelde, terwijl Pieter Decorte en Eline Cneut de groene trui wegkaapten. Ward Vanbelle en Febe Vanbelleghem waren tot slot goed voor de witte trui.

