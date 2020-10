Virtuele versie van Open Bedrijven Dag afgetrapt in Roeselare: “Belangrijk dat bedrijven de digitale boot niet missen” Sam Vanacker

04 oktober 2020

12u55 2 Roeselare Er zijn dit jaar geen bedrijven te bezoeken door de coronacrisis, maar de Open Bedrijvendag van Voka kreeg zondag wel een virtuele liveversie waarbij de zeven deelnemende bedrijven het publiek een digitale blik achter de schermen gunnen. Zowel minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) als Hans Maertens van VOKA, die zondagochtend het startschot gaven bij Roularta in Roeselare, benadrukken dat bedrijven de digitale boot niet mogen missen.

De dertigste editie van Open Bedrijvendag staat helemaal in het teken van de digitale transformatie. Volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, mogen de Vlaamse bedrijven de digitale boot niet missen.

Waarom zou er binnen pakweg tien jaar geen Vlaams bedrijf in het lijstje van de grootste digitale spelers als Netflix, Amazon, Google en TikTok kunnen staan? Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka

“Door corona hebben we ontdekt dat er heel veel mogelijk is op digitaal vlak. Ook met de Open Bedrijven Dag gaan we zeker op dit elan door. Niet dat de fysieke bezoeken aan bedrijven zullen verdwijnen, maar het zal een combinatie van het fysieke en het digtale worden. Ik roep alle Vlaamse bedrijven op om verder in te zetten op digitalisering. Het is cruciaal om een digitale strategie te ontwikkelen om gewapend te zijn voor de toekomst. We moeten ook ambitieus durven zijn. Waarom zou er binnen pakweg tien jaar geen Vlaams bedrijf in het lijstje van de grootste digitale spelers als Netflix, Amazon, Google en TikTok kunnen staan?”

20 procent meer starters

Na een coronaproof ontvangst bij Roularta Media Group kreeg Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een rondleiding in de drukkerij, waar ze de nieuwe rotatiepers van de groep inhuldigde. De minister deelt de mening van Maertens. “We mogen de boot niet missen. Veel handelaars hebben nu pas de sprong naar digitale platformen gemaakt en het is verontrustend dat nog steeds 1 op 10 Vlamingen niet of nauwelijks met een computer kan werken. Maar er is ook positief nieuws. Corona heeft er zwaar ingehakt, maar we zien dat er de voorbije twee maanden terug twintig procent meer starters zijn bijgekomen. Het is belangrijk dat we vanuit de overheid die starters steunen.”

Een virtuele blik werpen achter de schermen van Roularta Media Group, de Belgische Marine, het Centrum Geleidehonden, Politiezone Rupel, Bellewaerde, Stokerij Rubbens en Skeyes kan via www.openbedrijvendag.be.