Virtueel shoppen bij Battesimo tijdens coronacrisis CDR

02 april 2020

08u16 0

Net zoals heel veel handelszaken is Battesimo, gespecialiseerd in doopsuiker, huwelijksinvitaties,…, op vandaag verplicht gesloten. Maar daar heeft zaakvoerder Dieter Vandamme iets op gevonden. “Toekomstige ouders en bruidsparen kunnen door de coronamaatregelen momenteel niet terecht in onze de showroom langs de Oekensestraat 161. Dus brengen wij de showroom tot bij hen”, duidt Dieter. “Naast de vele foto’s op onze website, webshop, Facebook, Instagram, Pinterest ... zijn we zelf aan de slag gegaan om 360° foto’s te maken van onze showroom. Zo kunnen potentiële klanten ideeën en inspiratie opdoen zoals ze normaal zouden langskomen in onze showroom. Daarna kunnen ze ons contacteren voor een offerte via mail, telefoon, Facetime, Zoom ... Op die manier proberen we alle toekomstige ouders en bruidsparen verder te helpen op een persoonlijke manier zoals ze van ons gewend zijn. Ook in deze moeilijke periode blijven we trouwens geboortekaartjes drukken en geboortegeschenkjes afwerken. Alles kan afgehaald worden op afspraak.” De virtuele showroom bezoeken kan via http://www.battesimo.be.