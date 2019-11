Violen in de spotlights dankzij Violen Verhalen CDR

18 november 2019

15u10 0

Davidsfonds Roeselare organiseert op donderdag 28 november om 20 uur een uniek muzikaal gebeuren in de pas gerestaureerde Augustijnenkerk van het Klein Seminarie. In ‘Violen Verhalen’ neemt topviolist Aäron Blomme de aanwezigen mee in de wondere wereld van de viool. Hij vertelt geheimen, verhalen en wetenswaardigheden over dit prachtige instrument en bespeelt hierbij vier verschillende violen: een unieke 4-snaar Strohviool, een viool gemaakt in een gevangenenkamp in de Eerste Wereldoorlog, een Italiaanse viool uit 1891 en een elektrische viool. Hij toont nog andere instrumenten en wordt tijdens zijn uitvoeringen begeleid door pianist Bernard Dewulf. Violen Verhalen begint om 20 uur stipt in de Augustijnenkerk aan de Zuidstraat 27 in Roeselare. De toegangsprijs bedraagt 12 euro voor leden, 16 euro voor niet-leden, 8 euro voor mensen met een Vrijetijdspas en 5 euro voor leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord.