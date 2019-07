Vincenthove en Open Kring bundelen krachten CDR

05 juli 2019

16u25 7 Roeselare Woonzorgnetwerk Vincenthove uit Roeselare en Open Kring uit Ardooie gaan samenwerken. Beide organisaties hebben een lange traditie in de ouderenzorg en bouwden elk op eigen kracht een netwerk van diensten uit.

Met de samenwerking willen ze vooral sterker staan om antwoorden te vinden op de uitdagingen in de regio Ardooie-Roeselare. Beide organisaties hebben dezelfde roots: ze zijn gegroeid uit het initiatief van de Zusters van Liefde van Roeselare. Ze zijn ongeveer even groot en zetten alle twee in op betrokkenheid van en inspraak door bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers. “We streven naar een eigentijdse vertaling van de christelijke waarden in de dagelijkse praktijk en willen de christelijke spiritualiteit levend houden. Dat is onze gemeenschappelijke identiteit, de basis van onze mensgerichte aanpak en ons respect voor elke mens”, zegt voorzitter Jo Debyser van Open Kring.

Het opzet van de samenwerking is de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te bestendigen en te verhogen, door van elkaar te leren en elkaar te versterken. “Samen willen we een toekomstgericht, positief verhaal creëren in Roeselare en Ardooie”, vertelt ook voorzitter Caroline Flipts van Vincenthove. “We willen een warme thuis zijn voor onze bewoners en hun familie, een aangename werkomgeving voor onze medewerkers, een sterke organisatie met oog voor vernieuwing en creativiteit die inzet op een duurzame toekomst.”

