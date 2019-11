Villa Roslar blijft groeien CDR

09 november 2019

Van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december wordt Roeselare dankzij Villa Roslar weer overspoeld door vol huiskamerconcerten. Van jazz over klassiek tot roots en van akoestisch over melancholisch tot eighties. Er is keuze uit meer dan veertig optredens. Villa Roslar is het geesteskind van cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) die dolblij is dat het initiatief blijft groeien. “Er zijn voor deze vierde editie niet minder dan 30% meer optredens”, glundert hij. “Bovendien zien we ook dat leerkrachten van onze eigen academie Villa Roslar ontdekken als podium en dat er ook kunstenaars hun atelier openstellen voor concerten. Ook bedrijven en sterke plekken in de stad zoals het inloophuis ’t Keerpunt springen op de kar. Zo wordt meer en meer beleving gecreëerd. In totaal staan zo’n 200 mensen in voor de organisatie van een weekend vol muziek.”

Het volledige programma is te vinden op https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/muziek/villa-roslar-huiskamerconcerten-vanrsl. Via diezelfde link kan je je ook inschrijven.