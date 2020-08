Vijftien transmigranten uit vrachtwagen gehaald op snelwegparking E403 VHS

05 augustus 2020

12u44 0 Roeselare Een trucker die vreemde geluiden had gehoord in zijn oplegger, ontdekte woensdagmorgen vijftien transmigranten uit Eritrea. Die hoopten in Groot-Brittannië te geraken maar dat mislukte dus, minstens voorlopig.

De illegalen werden ontdekt op de snelwegparking langs de E403 in Oekene. Een chauffeur die vanuit Frankrijk in de richting van Brugge reed en halt hield in Oekene, hoorde op een bepaald moment gestommel in de laadruimte. De man verwittigde prompt de politie. Bij het openen van de oplegger bleken vijftien jonge mannen aan boord. Ze waren allemaal in goeie gezondheid en verzetten zich niet. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist over hun lot. Op de snelwegparking in Oekene worden gemiddeld drie keer per jaar transmigranten onderschept.