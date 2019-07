Vijftien maanden cel en fikse boete voor Fransen voor inbraken rond Kerkplein Rumbeke LSI

12 juli 2019

14u18

Bron: LSI 0 Roeselare Twee Fransen die op 22 maart 2019 dankzij de alertheid van bewoner Willem Amery na een inbraakpoging in zijn woning op het Kerkplein in Rumbeke (Roeselare) opgepakt konden worden, zijn vrijdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden en een boete van 1.200 euro.. Beiden verblijven nog altijd in de gevangenis.

Willem Amery kwam op de bewuste vrijdagmiddag rond 11u terug van de kapper en merkte twee verdachte mannen aan zijn voordeur op. Nazicht van de camerabeelden van zijn parlefoon maakte duidelijk dat het duo wel degelijk had proberen in te breken. Er waren ook praamsporen aan de deur zichtbaar. Dankzij de genoteerde nummerplaat en de snelle reactie van de politiezone Riho konden Mohcene B. (31) en Fethi D. (45) uit Rijsel een kwartier later in de Sint-Blasiusstraat onderschept worden. In hun wagen lag inbrekersmateriaal en juwelen van een geslaagde inbraak in de buurt. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. In Frankrijk liepen ze al celstraffen van twee tot drie jaar op. Op een voorwaardelijke celstraf konden ze dan ook niet meer rekenen.