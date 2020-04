Vijftien dagen rijverbod en boete voor automobilist met 4,1 promille na ongeval LSI

02 april 2020

Bron: LSI 4 Roeselare Een Roemeense automobilist is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 1.000 euro en een rijverbod van 15 dagen. Na een botsing tegen een geparkeerd voertuig in Roeselare, liet hij op 29 september 2019 maar liefst 4,1 promille alcohol in het bloed optekenen.

Zelf verklaarde Marian V. dat hij in de Ieperstraat inRoeselare tegen het geparkeerde voertuig was gereden na een uitwijkmanoeuvre voor een andere automobilist. Maar toen de politie hem liet blazen, vielen ze bijna steil achterover van het gemeten alcoholpercentage: 4,1 promille. “En dat zonder ook maar tekenen van dronkenschap te vertonen”, klonk het verwonderd bij de openbare aanklager. “Onmogelijk”, aldus zijn advocaat. “Hij had vier pintjes gedronken, meer niet.” De advocaat betwistte de vaststellingen. “De agenten vermeldden zelfs dat hij Nederlandstalig was terwijl hij enkel Roemeens spreekt. Hij begreep er niets van en kreeg niet de kans zich te verweren of een tweede ademanalyse of bloedproef te vragen.”

De politierechter veegde die argumenten van tafel en veroordeelde hem. Omdat hij nog een blanco strafregister had, legde ze V. geen alcoholslot op.