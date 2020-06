Vijftien bewoners geëvacueerd na keukenbrand in flatgebouw: geen gewonden Hans Verbeke

03 juni 2020

13u09 3 Roeselare In Roeselare zijn woensdagvoormiddag vijftien bewoners van een appartementsgebouw op de Ardooisesteenweg geëvacueerd omdat er brand was uitgebroken op de benedenverdieping. Drie mensen konden door de hevige rookontwikkeling niet via de trap naar beneden en werden met de ladderwagen in veiligheid gebracht.

De brand werd rond 10 uur opgemerkt door een van de bewoners van het gebouw aan het kruispunt met de Mandellaan. Uit een flat op de gelijkvloerse verdieping ontsnapte rook. Die vulde langzaam een van de trappenhallen. De bewoners van een deel van het gebouw werden geëvacueerd. De meesten konden via de trap naar beneden. Voor drie mensen, waaronder een jong koppel, lukte dat niet omdat de rookontwikkeling in de trappenhal te fel was. Zij werden door de brandweer met de ladderwagen naar beneden gehaald.

Flat onbewoonbaar

Toen de brand geblust was, werden de bewoners met een busje overgebracht naar dienstencentrum Ten Elsberge. Daar kregen ze een drankje en stonden medewerkers van psychosociale hulp in voor begeleiding. Na anderhalf uur kwam het sein dat de brandweer het appartementsgebouw had vrijgegeven en de bewoners konden terugkeren. Voor de bewoner van de getroffen flat, die niet thuis was toen de brand uitbrak, wordt een oplossing gezocht. Zijn appartement is onbewoonbaar: de keuken is vernield en de rest van de flat heeft schade opgelopen door rook en roet.