Vijfde editie 11.trail schuift op naar 2021 CDR

28 augustus 2020

10u59 0 Roeselare De 11.11.11-comités van Roeselare en Hooglede hebben besloten de 11.trail 2020 niet te laten doorgaan.

“Met spijt in het hart, maar de huidige omstandigheden en de directe toekomstverwachtingen laten ons niet toe de 11.trail te organiseren zoals we dat zouden willen”, zeggen Stefaan Devarrewaere en Geertrui Van Eynde. “Daarom trekken we er de stekker uit voor dit jaar. Maar voor alle duidelijkheid: 11.trail gaat verder. De datum voor 2021 staat al vast. Op 24 oktober 2021 organiseren we de vijfde editie en we zullen er zeker weer een groot loop- en wandelfeest van maken.”

De deur-aan-deur actie van 11.11.11 gaat dit jaar wel door en hiervoor zijn de comités nog op zoek naar helpende handen. Mensen die in hun straat of buurt van deur tot deur willen rondgaan met kaartjes, stiften, chocolade… ten voordele van 11.11.11 kunnen contact opnemen via roeselare@oww.be.