Vijf toneelverenigingen brengen op autovrije zondag vijf keer gratis openluchttheater in het stadspark Sam Vanacker

15 september 2020

09u42 0 Roeselare Vijf Roeselaarse toneelverenigingen brengen op zondagnamiddag 20 september vijf vrolijke theaterstukjes op vijf verschillende locaties in het stadspark. De voorstellingen bijwonen kan helemaal gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

‘t Souffleurke, de Vereenigde Vrienden, Kinky en Co, Volksveredeling en AMA-Producties met Bart Claeys voeren op autovrije zondag tussen 14 en 18 uur om de drie kwartier een stukje openluchttheater naar eigen keuze op in het park. Per voorstelling zijn 25 zitjes voorzien. Het initiatief ontstond onder impuls van cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). “We wilden de Roeselaarse toneelverenigingen de kans geven om - na maanden van stilzitten -toch een coronaproof voorstelling te kunnen geven, met de stad als trekker. Oorspronkelijk hadden we dit eigenlijk al op 16 augustus in het groen in Rumbeke willen organiseren, maar door omstandigheden werd dat evenement afgelast. In de plaats daarvan brengen we op 20 september, autoloze zondag, vijf taferelen naar het stadspark. Het is de eerste keer dat we dit doen, maar wie weet wordt het het begin van een nieuwe traditie.”

Er zijn voorstellingen om 14 uur, 14.45 uur, 15.30 uur, 16.15 uur, 17 uur en 17.45 uur. Vooraf een plaatsje reserveren is verplicht. De acteurs kunnen staan, maar toeschouwers moeten een zitplaats hebben omwille van de coronamaatregelen. Ter plaatse aansluiten kan eventueel ook, maar dan wel op voorwaarde dat er nog stoelen vrij zijn. Het project gaat niet door bij regenweer.

Inschrijven kan via de webshop van de Stad Roeselare of bij het Vrijetijdspunt op 051/26.24.00.