Vijf mensen bevangen door rook na brandstichting in woonblok: bewoner opgepakt Hans Verbeke

26 juli 2020

09u17 15 Roeselare Een uitslaande brand heeft zondagmorgen iets voor 8 uur in Roeselare een appartement vernield in een woonblok op de sociale woonwijk Biezenhof. Vijf mensen raakten geïntoxiceerd door de rook. Het vuur werd aangestoken, een bewoner werd opgepakt. Twee uur voordien én gisteravond werd in hetzelfde woonblok ook al brand gesticht. Toen bleef de schade beperkt.



Kort voor 8 uur zondagochtend keken brandweerlui van Roeselare en Hooglede vreemd op toen ze plots werden opgeroepen voor een brand op hetzelfde adres waar ze twee uur voordien ook al waren tussengekomen. Alleen was dit keer onmiddellijk sprake van een uitslaande brand. Die woedde op de benedenverdieping van een woonblok met vier appartementen. De bewoner was ongedeerd, hij kon ontkomen. De brandweer evacueerde een vrouw uit een flat op de bovenverdieping, zij raakte bevangen door de rook. Dat was ook het geval met vier andere bewoners van het woonblok. Allen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Door de brand zijn twee flats onbewoonbaar.

Bewoner blust zelf

De politie pakte de bewoner op van de flat waar de brand ontstond. Het was immers al de derde keer in een halve dag tijd dat de politie moest tussenkomen op hetzelfde adres. Zaterdagavond was er al een aangestoken brandje. De bewoner bluste dat zelf, de brandweer hoefde niet tussen te komen. Zondagmorgen was het echter weer van dat. In het trappenhuis van het wooncomplex werd kort voor zes uur wat afval in brand gestoken. De brandweer snelde nu wel ter plaatse maar blussen hoefde niet. Ook dit keer had de bewoner het vuur zelf gedoofd. Twee uur later was er van zelf blussen geen sprake meer. De vlammen sloegen door het raam toen de brandweer massaal arriveerde. Volgens omwonenden zijn er al langer problemen in de buurt van het woonblok. Het parket van Kortrijk stuurde een branddeskundige om de zaak te onderzoeken.