Vijf jaar na verdwijning Jelle (27) roept gezin op tot virtuele herdenking: “Post iets op Facebookpagina” LSI

10 april 2020

08u28

Bron: LSI 6 Roeselare Vijf jaar nadat Jelle Vandemaele (27) uit Roeselare spoorloos verdween, doet zijn gezin uit Torhout een oproep om hem virtueel te herdenken. Een geplande samenkomst aan Jelles appartement valt door de coronamaatregelen in het water. “Post iets op de Facebookpagina Doorzetten voor Jelle”, roept zijn gezin op.

In de avond/nacht van 9 op 10 april 2015 verdween Jelle Vandemaele van de aardbol. Na een etentje met zijn ouders in Eethuis Pieter in Roeselare, waar hij ook als keukenhulp aan de slag was, daagde hij ’s anderendaags niet meer op. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Tal van zoekacties leverden niets op. “We waren van plan om zijn verdwijning op 10 april te herdenken omdat we niet willen dat Jelle vergeten raakt en omdat we nog altijd stilletjes hopen dat er een antwoord komt”, klinkt het bij vader Dirk uit Torhout. “De bedoeling was om met zoveel mogelijk mensen samen te komen aan het appartement van Jelle in de Delaerestraat in Roeselare om daar dan met woord en muziek Jelle in herinnering te brengen. We wilden graag iedereen de kans geven om iets op te dragen (een tekst of een lied). Helaas heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid en mogen wij niet samenkomen. Om dit toch niet zomaar te laten passeren, vragen wij iedereen om op 10 april iets te posten op de Facebookpagina ‘Doorzetten voor Jelle’. Een mooie anekdote, een verhaal, een lied, een passende tekst, een gedicht, een foto,…. Alles is welkom.”