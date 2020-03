Viertal staat terecht voor vechtpartijen in Roeselaars uitgaans- en drugsmilieu LSI

09 maart 2020

14u19

Vier jonge twintigers uit Kortemark, Wingene en Izegem riskeren tot 12 maanden celstraf voor enkele vechtpartijen in het Roeselaarse uitgaansmilieu. Drie van hen moesten zich ook nog verantwoorden omdat ze de dag nadien in het drugsmilieu iemand met een basebalknuppel sloegen en hem met het hoofd onder water duwden.

Op 4 juni 2017 kregen de broers Zyno (20) en Ninno T. (23) uit Kortemark, Yentl V. (21) uit Wingene en Styven O. (20) uit Izegem het aan De Loods in Roeselare met een andere jongen aan de stok. Na wat duw- en trekwerk sloegen ze het slachtoffer met een fles op het hoofd en deelden slagen en schoppen uit. Daarna vluchtten ze weg in de richting van de Sint-Michielskerk. Twee getuigen die hen nog achterna liepen, kregen ook slaag. Volgens de openbare aanklager maakte het viertal deel uit van een gabberbende. De dag nadien sloegen Zyno T., Yentl V. en Styven O. nog eens toe. Een druggebruiker kregen slagen met een baseballknuppel en zijn hoofd werd meermaals onder water geduwd.

Zyno T. kreeg het op 24 augustus 2018 aan de Monkey Bar in Roeselare nog eens aan de stok met iemand, zijn broer Ninno deelde op 29 juni 2018 een karatetrap uit, opnieuw in de buurt van De Loods. Camerabeelden zorgden mee voor een doorbraak in het onderzoek. Enkel de broers T. kwamen zich voor de rechtbank verantwoorden. Zyno T. was net één dag 18 jaar geworden toen de eerste vechtpartij aan De Loods plaats vond. Beide broers vroegen een werkstraf te mogen uitvoeren of een straf met probatievoorwaarden te kunnen krijgen. Het vonnis volgt op 30 maart.