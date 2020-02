Vierde reactivatieoven Desotec is actief CDR

15u33 0 Roeselare Negen maanden na de eerstesteenlegging startte Desotec zijn vierde reactivatieoven voor de recyclage van verzadigde actieve kool op. Hiermee verhoogt het bedrijf in de Regenbeekstraat de recyclagecapaciteit voor verzadigde actieve kool met zeventig procent en versterkt het bedrijf zijn positie als Europese marktleider voor mobiele circulaire zuiveringsoplossingen.

“Deze nieuwe installatie stelt Desotec in staat de expansie in nieuwe markten in Europa verder te versnellen. Zwaar beladen actieve kool afvalstromen, die vroeger alleen maar afval waren, zullen nu worden gerecycleerd tot hoogwaardige gereactiveerde kool en worden hergebruikt in de industriële zuiveringsoplossingen van Desotec”, legt directeur Mario Hertegonne uit.

Ondertussen is de installatie al operationeel, waardoor verzadigde actieve kool die vroeger verbrand of gestort moet worden, opnieuw kan worden gereactiveerd. Bovendien biedt het de klanten van Desotec extra recyclagemogelijkheden, waarmee jaarlijks een totaal van 170.000 ton aan CO2-uitstoot bespaard wordt over de vier ovens samen.