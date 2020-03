Vierde persoon overleden aan coronavirus in AZ Delta Alexander Haezebrouck

26 maart 2020

In het AZ Delta is woensdag opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal stierven nu al vier patiënten in de ziekenhuizen van AZ Delta aan Covid-19. Dinsdag overleed een 73-jarige man met onderliggende medische kwalen aan het virus. Maandag stierf ook al een 90-jarige man uit Moorslede en vorige week werd ook al een 89-jarige vrouw uit Ardooie geveld door het coronavirus. Er verblijven op dit moment 87 patiënten die besmet zijn met Covid-19. In de Wilgenstraat in Roeselare worden op dit moment 58 coronapatiënten verzorgd, waarvan 15 op intensieve zorg. In de campus in Menen staat de teller op 19 opnames van patiënten, dat is er één minder dan woensdag. In de campus in Torhout worden 10 patiënten verzorgd, dat zijn er 6 meer dan woensdag. Daarnaast worden ook 60 patiënten verzorgd die mogelijk besmet zijn met het virus en het resultaat van hun test afwachten.