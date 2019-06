Vierde Cambio deelauto krijgt vaste stek aan station CDR

13 juni 2019

Vanaf zaterdag 15 juni wordt de vloot van de Cambio deelwagens in Roeselare uitgebreid. Het concept van Cambio is een succes in de Rodenbachstad. Elke Cambio-wagen wordt in Roeselare meer dan één keer per dag gebruikt door een groep van 260 verschillende gebruikers. Niet enkel het gebruik van Cambio steeg in de voorbije periode, ook het aantal keer dat een reservatie werd geweigerd nam toe. Om tegemoet te komen aan die stijgende vraag, breidt de stad Roeselare het aanbod in het centrum nu uit met een extra wagen. Het gebruik van de bestaande deelwagen aan het station van Roeselare ligt hoog, vandaar de keuze om hier een bijkomende wagen te voorzien. De extra deelauto krijgt dus vanaf zaterdag zijn vaste plek ter hoogte van de kortparkeerzone aan de Gasstraat. In totaal zijn er in Roeselare nu vier deelwagens van Cambio ter beschikking, waaronder ook één aan de Botermarkt en één in de Brugsesteenweg ter hoogte van AZ Delta.