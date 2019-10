Vier medailles voor kaasboerderij ’t Groendal op World Cheese Awards CDR

21 oktober 2019

3

Kaasboerderij ’t Groendal is opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de World Cheese Awards die dit jaar plaatsvonden in het Italiaanse Bergamo. Naar jaarlijkse traditie stuurde ook de Rumbeekse kaasboerderij ’t Groendal enkele kazen in voor de competitie. Maar hun recordaantal van negen medailles van vorig jaar konden ze dit jaar niet verbreken. Toch mogen Johan Deweer, Dominique Steyaert en Louis-Philippe Deweer bijzonder trots zijn want dit jaar scoorden ze vier medailles: zilveren voor hun Kaasterkaas en drie maal brons voor Groendal Gerijpt, Old Groendal en Groendal Extra Gerijpt.