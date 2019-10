Vier maanden rijverbod voor rist inbreuken: man komt in de problemen voor woon-werkverkeer VHS

31 oktober 2019

16u50 0 Roeselare T., een 43-jarige man uit Wevelgem, zit in nauwe schoentjes. Een rijverbod van vier maanden brengt hem in moeilijkheden, want elke dag en soms op rare uren moet hij tientallen kilometers pendelen om te gaan werken.

De Wevelgemnaar liep in juni van dit jaar tegen de lamp toen hij voorbij een ANPR-camera (met automatische nummerplaatherkenning) passeerde en bij de politie meteen een lichtje ging branden. Logisch, want de auto van T. bleek niet gekeurd en evenmin verzekerd. Bovendien was een eerder vonnis van de politierechtbank nog niet afgehandeld: T. moest toen verplicht de vier proeven (theoretisch en praktisch rijexamen + medisch en psychologisch onderzoek) afleggen. Hij deed dat slechts gedeeltelijk, naar eigen zeggen omdat hij het financieel niet aankan. De rechter gaf hem een boete van 2.000 euro en twee keer zes maanden rijverbod. In totaal vier maanden daarvan zijn effectief. T. krijgt bovendien nog eens de verplichting opgelegd om de vier proeven tot een goed einde te brengen. Alleen zo kan hij op termijn z’n rijbewijs terugkrijgen.