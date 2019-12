Vier kameraden fietsen van Brussel naar Roeselare voor goede doel Charlotte Degezelle

21 december 2019

13u45 0 Roeselare Dertigers Jasper Dejonckheere, Jasper Delbecke, Toon Wybo en Christophe Swyngedauw op fietsen op 30 december van Brussel naar Roeselare voor het goede doel. Bedoeling van de sponsorrit is zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen voor Telex, een lokaal dagbestedingsproject voor jongeren die dreigen de verbinding met school, hun omgeving en/of zichzelf te verliezen. Concreet kan je onderdelen van een bakfiets sponsoren waarmee de jongelui straks klusjes gaan opknappen op de wijk Krottegem.

30 december is niet zomaar een datum. Het is de verjaardag van Jasper Dejonckheere die straks 34 wordt. “Ik verjaar gewoon niet graag en bovendien is 30 december ook zo’n dag waarop er niets te beleven valt. Alle feestgedruis wordt opgespaard tot de dag nadien en dat vind ik extra pijnlijk”, vertelt Jasper. “Zo groeide vier jaar terug het idee om dan maar zelf iets leuks op poten te zetten. Het werd een fietstocht van Brussel naar Roeselare. We waren dat jaar nog geen 20 kilometer ver toen we plots de link legden met de Warmste Week en een goed doel. Sindsdien organiseren we de sponsorrit jaar na jaar, maar telkens voor een nieuw goed doel. Keer op keer kiezen we voor iets lokaal, vaak een initiatief dat nog in opstart is en nog niet kan rekenen op structurele subsidies. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid en bovendien kunnen we aan onze sponsors klaar en duidelijk vertellen wat er met hun centen gebeurd.”

Dit jaar wordt er gefietst voor Telex, een pril initiatief van Onze Jeugd en Groep Intro dat onderdak vindt in creatief buurthuis Inval op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Telex gaat bij schooluitval op zoek naar wat jongeren in beweging brengt en verbindt hen met buurt en maatschappij. “Heel concreet wil Telex graag een tweedehands bakfiets aankopen”, vertelt Christophe Swyngedauw. “In eerste instantie zal die samen met de jongeren volledig opgeknapt en op punt gezet worden. Vervolgens is het de bedoeling dat de jongelui er zelf mee op pad kunnen in de wijk Krottegem om klusjes te gaan opknappen, maar bijvoorbeeld ook om soep te bedelen, bibliotheekboeken aan huis te brengen, glas richting glascontainer te voeren,…”

Met die bakfiets in hun achterhoofd laat het viertal zich op hun tocht van Brussel naar Roeselare, goed voor 135 à 165 kilometer die ze in een zevental uren willen afmalen, op een bijzondere manier sponsoren. Niet per kilometer, maar per fietsonderdeel. “Alle bedragen zijn natuurlijk welkom, maar mensen kunnen er specifiek voor te kiezen om bijvoorbeeld in ruil voor 10 euro een achterlicht, voor 40 euro een zadel of voor 50 euro een fietsketting te sponsoren”, verduidelijkt Jasper. “We zouden in totaal 800 tot 1.000 euro bijeen moeten krijgen opdat Telex effectief die tweedehands bakfiets zou kunnen aankopen. We geloven dat dit ons zal lukken want we zijn nu al halverwege.

De sportievelingen vertrekken op 30 december in een volgwagen richting Brussel. Daar stappen ze omstreeks 9 uur in het zadel. “Sinds een maand zijn we wat aan het trainen. Twee van ons zijn fervente fietsers, de andere twee weten goed hoe ze in het wiel moeten blijven. De moeilijkste factor is veelal het weer. We fietsten ooit al in de vrieskou, een ander jaar met hevige tegenwind en vorig jaar miezerde het continu. Maar we laten ons niet kennen en gaan ervoor, voor Telex.”

Wie de sponsorrit wil steunen kan dit door een bedrag naar keuze te storten op BE76 7380 3688 6795 (vzw Onze Kinderen) met mededeling: “bxl-rsl + telex”. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.