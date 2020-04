Vier bewoners en één medewerker WZC Ter Berken besmet met Coronavirus Charlotte Degezelle

01 april 2020

12u03 15 Roeselare Vier bewoners en één medewerker van WZC ter Berken testten positief op Covid-19. Hun toestand is stabiel en niemand is opgenomen in het ziekenhuis. De leefgroep waarin de besmettingen werden vastgesteld werd volledig in isolatie geplaatst. In het woonzorgcentrum aan de Zijstraat worden de nodige maatregelen genomen om bewoners en medewerkers verder te beschermen. Ook enkele klanten van de thuiszorgdiensten van Motena zijn besmet.

Afgelopen weekend werd bij een aantal bewoners op een afdeling in WZC Ter Berken koorts vastgesteld. De bewoners werden onmiddellijk afgezonderd op hun kamer maar na een brede test bij iedereen met symptomen bleken vier bewoners effectief besmet met het coronavirus. “Dit ondanks het feit dat in WZC Ter Berken, net zoals in de andere woonzorgcentra van Motena, zeer strikte preventiemaatregelen worden nageleefd”, vertelt Bart Wenes, voorzitter van Motena. “De toestand van de bewoners op dit moment stabiel, niemand is opgenomen in het ziekenhuis. Aangezien het om meerdere bewoners gaat in één leefgroep, wordt de hele afdeling als besmet beschouwd en geïsoleerd van de rest van het woonzorgcentrum. Dit heet cohort-isolatie. Alle families van die afdeling werden telefonisch verwittigd, net zoals de huisartsen, de Coördinerend en Raadgevend Arts van het WZC, de Roeselaarse Taskforce en de dienst infectiebestrijding van de overheid .Ook bij één medewerker werd een besmetting vastgesteld. Onze eerste zorg gaat nu uit naar de besmette bewoners en medewerker, hun familie en de veiligheid van de medebewoners en medewerkers die mogelijks in contact met hen kwamen.”

WZC Ter Berken is gespecialiseerd in de psycho-geriatrie, wat een extra uitdaging betekent voor de medewerkers. “Het is geen evidentie om bijvoorbeeld een bewoner met verregaande dementie te isoleren op de kamer”, weet Wenes. “ Gelukkig zijn we goed voorbereid en hebben we een duidelijk plan van aanpak waarop we kunnen terugvallen. Ook de ervaringen vanuit WZC De Zilverberg, waar een eind geleden een besmetting werd vastgesteld, zorgt ervoor dat we kunnen terugvallen op de praktijkkennis van het zorgpersoneel dat daar reeds een tweetal weken succesvol functioneert binnen strikte quarantainemaatregelen. Onze medewerkers weten wat te doen en blijven ook in deze niet evidente context het beste van zichzelf geven.Voor medewerkers die nood hebben aan een luisterend oor werd in Motena trouwens ookeen steuntelefoon opgestart. Therapeuten van therapeutisch zorgpunt N staan voor hen klaar om ondersteuning te bieden bij vragen, angsten, … en er zo voor te zorgen dat er niet enkel aandacht is voor de fysieke, maar ook voor de mentale gezondheid van onze medewerkers.”

Het coronavirus wist ondertussen door te dringen tot in twee woonzorgcentra van Motena. Maar ook hun thuiszorgdiensten worden er mee geconfronteerd. “Onder de verschillende klanten van onze thuiszorgdiensten werden ook een aantal besmettingen vastgesteld. Deze klanten zijn thuis in quarantaine. De medewerkers van onze thuiszorgdiensten zijn op de hoogte van deze besmettingen en beschikken over het nodige beschermingsmateriaal en de nodige richtlijnen om onze dienstverlening op een veilige manier uit te rollen”, besluit Wenes.