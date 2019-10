Vier bedrijven zetten deuren open op Open Bedrijvendag CDR

01 oktober 2019

07u53 0

Zondag 6 oktober zetten 45 West-Vlaamse bedrijven hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Dit is een jaarlijks initiatief van VOKA, en vindt elk jaar plaats op de eerste zondag van oktober. Ook vier Roeselaarse bedrijven uit verschillende sectoren verwelkomen het grote publiek. Tussen 10 en 17 uur ben je welkom bij BMW-MINI Dejonckheere waar je via een vrij parcours de volledige concessie kan ontdekken. Ook Toyota Vancayzele langs de Houtskoolstraat is te bezoeken. Je ontdekt er onder meer de nieuwe modellen en krijgt een voorsmaakje van rijden op waterstof. Langs de Rotsestraat toont Weerwerk hun gloednieuwe thuishaven aan het grote publiek en Desotec langs de Regenbeekstraat tot slot toont hoe actieve koolfilters vervuild water en vervuilde lucht zuiveren. Meer op www.openbedrijvendag.be.