Vief Roeselare huldigt kampioenen CDR

09 december 2019

10u19 0

Vief Roeselare blies onder het goedkeurend oog van voorzitter Geert Messiaen verzamelen in zal Orchidee voor hun eindejaarsfeest. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de kampioenen in de bloemen te zetten. Luc Simoens werd gehuldigd als petanquekampioen. Tine Loosvelt en Rosa Sap vervolledigden de top drie en de rode lantaarn was voor Philip Loosvelt. Bij de kaarters was de titel voor Eric Degryse. Hij werd op de voet gevolgd door Georges Leenkneght en Rosa Sap. De rode lantaarn bij de kaarters was voor Cecile Muyllaert. Vief Roeselare is op vandaag goed voor 105 leden. De vereniging zet in op samen actief ouder worden.