Vief palmt Cityscoop in CDR

10 januari 2020

07u21 1 Roeselare Vief Roeselare brengt de film “All of US” naar de Cityscoop.

Op donderdag 13 februari om 14 uur kun je je in de zetels van de cinema in de Gasstraat nestelen om te genieten van het verhaal van Cathy, een huisvrouw met twee kinderen bij wie borstkanker is vastgesteld. In de tragikomedie van Willem Wallyn geven onder andere Maaike Neuville, Barbara Sarafian en Joke Devynck het beste van zichzelf.

Tickets kosten twaalf euro. Aansluitend kun je tegen zes euro ook genieten van koffie of thee en gebak. De activiteit is rolstoeltoegankelijk. Inschrijven kan op 051/22.41.84 of via info.roeselare@vief.be en het overschrijven van het juiste bedrag op BE86 4675 0686 0150 met mededeling 130220 – Roeselare – aantal personen – met/zonder koffie.