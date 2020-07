Videoproductiehuis La Fleur Rouge wenst ondernemers met klaprozenzaad veerkracht toe in tijden van corona CDR

13u19 0 Roeselare Heel wat West-Vlaamse ondernemers en bedrijven kregen de voorbije dagen een zakje klaprozenzaad in de bus. Het is een cadeautje van het Roeselaarse videoproductiehuis La Fleur Rouge die op deze manier de bedrijven een hart onder de riem wil steken.

Annelies Blomme van la Fleur Rouge, gespecialiseerd in bedrijfsfilms met een hoek af en video voor social media, voelde als geen ander de impact van de coronacrisis. De opdrachten bleven uit. Nu deze weer vlotter binnenlopen is het volgens Annelies tijd om haar collega-ondernemers een warme boodschap te brengen. “Een klaproos is een symbool van veerkracht, een eigenschap die we iedereen toewensen tijdens deze bizarre periode,” verduidelijkt Annelies Blomme haar actie. “In deze coronatijden is het niet moeilijk om gratis tips, webinars of video de wereld in te sturen. Ik heb vooral gemerkt dat er bij bedrijven nood is aan eigenwaarde. Onze eigenwaarde is dicht bij onszelf blijven en doen waar we goed in zijn: atypisch én gericht communiceren. Verhalen maken die kloppen.” Annelies vroeg aan al wie één van de 500 pakketjes klaprozenzaad ontving om deze te zaaien aan de oprit van hun bedrijf of aan de inkom. “Zo kan iedereen het groeiproces van dichtbij meemaken en de evolutie meemaken. Het resultaat is straks een fleurige voortuin die bij passanten spontaan een glimlach op het gezicht tovert. Met lachen worden endorfines vrijgemaakt, wat goed is voor ons immuunsysteem. Dus zo dragen we nog extra bij in deze tijden.” Wil jij ook een duwtje in de rug ontvangen? Mail dan naar hallo@lafleurrouge.be.