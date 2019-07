VIDEO. Wouter (9) is verzot op orgel spelen: “De vakantie mag snel voorbij zijn. Niet om terug naar school te gaan, maar om bij te leren in de orgelklas” Charlotte Degezelle

03 juli 2019

19u48 3 Roeselare Orgel een stoffig instrument? Niet volgens Wouter Bolle. De jongen is amper negen jaar maar heeft er net zijn eerste jaar aan de orgelklas van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) opzitten. Hij zit er in de klas met hoofdzakelijke medeleerlingen die zijn opa zouden kunnen zijn en mag het historische orgel in de decanale Sint-Michielskerk zijn oefeninstrument noemen. Zijn leeftijdsgenootjes vinden dat Wouter een vreemde instrumentenkeuze maakte, maar dat trekt hij zich allemaal niet aan. “Zelfs in de vakantie oefen ik elke dag”, zegt hij.

Als Wouter Bolle een instrument leerde bespelen, moest en zou het orgel zijn. Dat wist hij al toen hij amper zes jaar was en hij bleef volharden. “Ik ken het orgel vanuit de mis en vond het onmiddellijk een mooi instrument”, vertelt Wouter. “Ik wou het gewoon kunnen bespelen.” Toen hij in de derde kleuterklas zat, trok Wouter voor het eerst naar de opendeur van de STAP. “We dachten eerlijk gezegd dat je in Roeselare geen orgel kon leren bespelen”, vertelt mama Nele Olivier. “Tijdens de opendeur bekeken we alle andere opties qua instrumenten, maar er was niets dat Wouter kon bekoren. Tot we plots ontdekten dat er zoiets als een orgelklas bestond.” Maar Wouter was nog te jong om zich in te schrijven en het jaar nadien trok het gezin opnieuw naar de opendeur. “Opnieuw lieten we hem eerst alle andere instrumenten zien, maar hij wist exact wat hij wou: orgel leren spelen.”

Afgelopen september trok de jongen voor het eerst naar de orgelklas. Hij combineert er notenleer met het instrument en krijgt er les van Eric Hallein die onder meer organist-titularis van de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg in Brugge is en voorzitter van de Roeselaarse Orgelkring Adriaen Willaert. ”De eerste les was vooral luisteren, maar de week nadien mocht ik onmiddellijk zelf het orgel van de Sint-Michielskerk bespelen. Het afgelopen jaar mocht ik zelf al een stukje componeren en ik kan zelfs al een muziekstuk van Bach spelen”, zegt Wouter fier. “Normaal volg in één keer les per week, maar ik oefen dagelijks thuis. Niet op een orgel, maar op een piano. Dat is niet zo leuk want een piano heeft maar één klavier. Dat is een beetje vervelend. Nu is het vakantie en is er geen les. Maar voor mij mag het snel september zijn. Niet om terug naar school te gaan, maar om opnieuw bij te leren in de orgelklas. We gaan wellicht beginnen met het aanleren van het pedaalspel. Ik droom er nu al van om de ‘für Elise’ van Beethoven te kunnen spelen. Gelukkig zijn er deze zomer verschillende orgelconcerten in Roeselare. Dat en elke dag oefenen op de piano zorgt ervoor dat ik de orgelklas minder mis. Ja, mijn vriendjes vinden dat ik voor een raar instrument gekozen heb, maar dat trek ik me niet aan. Ik vind het orgel gewoon super leuk.”

De orgelklas van de STAP telt momenteel amper acht leerlingen. Wouter is de jongste. “We hebben nog een dertiger die les volgt en de anderen zijn zestigplussers”, weet Eric Hallein. “In Roeselare is Wouter vrij uniek, maar in bijvoorbeeld Ieper en Gent leren wel meer jonge mensen orgel spelen. Vroeger zagen we dat in Roeselare ook vaker. Priester-leraars stimuleerden jongeren die piano speelden om ook orgel te leren zodat ze de misvieringen konden begeleiden. Dat is weggevallen, maar ik merk de laatste jaren toch wel weer meer interesse. Zo start er volgend schooljaar nog een leeftijdsgenootje van Wouter. De jongen heeft trouwens talent en beschikt over doorzettingskracht. Hij speelt nu effectief al stukken waar sommige andere leerlingen pas na een viertal jaar aan toe zijn.” Maar hoe verzot Wouter ook op het orgel is, hij droomt niet van een carrière als wereldvermaard organist. “Gewoon orgel spelen als hobby is voldoende”, besluit hij.

Wouter eens aan het werk zien en horen? Dat kan via onderstaande video: