VIDEO. "We willen kinderen meer aan het lezen krijgen": Katrijn en Hanne richten eigen uitgeverij op en verstoppen ludieke animatiefilmpjes in boekjes

12 juni 2019

12u07 25 Roeselare Het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen verhogen. Dat is wat Katrijn Maes (29) en Hanne Degryse (26) willen bereiken met hun uitgeverij De Letterburcht. ‘Het boek van de nar’ is hun eerste kinderboek en later deze maand volgt het bijhorende doe-boek. “Met authentieke tekeningen, een speciaal lettertype en QR-codes die in het boek animatiefilmpjes verbergen, willen we kinderen meer aan het lezen krijgen”, vertelt het duo.

Katrijn Maes, logopediste in Buitengewoon Basisonderwijs De Parel, en leerkracht plastische opvoeding Hanne Degryse houden van lezen en willen dat gevoel ook bij kinderen opwekken. “Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het leesplezier en de leesvaardigheid bij kinderen daalt”, weet Katrijn. “Lezen is nochtans leuk en een belangrijke vaardigheid. Zo groeide het idee om zelf een boekje te maken dat beginnende lezertjes zin doet krijgen om te lezen.”

Katrijn ging hiervoor in zee met Hanne, die de illustraties voor haar rekening nam. Drie jaar geleden zaten ze voor het eerst rond de tafel en sinds kort is hun eerste boekje een feit: ‘Het boek van de nar’. “Het is gestart als hobbyproject, maar ondertussen hebben we zelfs al in bijberoep de uitgeverij De Letterburcht opgericht”, vertelt Hanne. “Later deze maand verschijnt een doe-boek rond ‘Het boek van de nar’ en er is zelfs al een tweede boekje in de maak waarin een minder belangrijk personage uit ‘Het boek van de nar’ de hoofdrol krijgt.”

Middeleeuwse uitstraling

“‘Het boek van de nar’ is een middeleeuws verhaal en dat moet het ook uitstralen. Vandaar de keuze voor een linnen kaft en een leeslintje. We hebben ook gekozen voor authentieke tekeningen, met de hand ingekleurd. Ook het lettertype is bewust gekozen. Niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar ook omdat het vlot leesbaar is voor kinderen met en zonder leesproblemen. Het woordje koning, wat vrij moeilijk is, vervangen we bijvoorbeeld ook steeds door een tekening van de koning. Doorheen het verhaal verstopten we bovendien QR-codes die ludieke animatiefilmpjes verbergen. Een leuk extraatje tijdens het lezen, maar die ook dienst kunnen doen als pauze. Het doe-boek daagt de kinderen verder uit in hun lees- en taalvaardigheden. Via een gezelschapsspel, kook- en knutselopdrachtjes,... amuseren ze zich, maar trainen ze ook onbewust hun leesvaardigheden. Net op zo’n momenten maken ze grote vorderingen, wat dan weer motiverend werkt.”

Positieve reacties

‘Het boek van de nar’ wordt met open armen ontvangen. “Niet alleen door gezinnen, maar ook door scholen”, weet het duo. “Kleuterjuffen lezen er uit voor, in het eerste leerjaar wordt het gebruikt om te lezen en ook in de zorgklas komt het vaak van pas. We krijgen ook regelmatig mailtjes van ouders dat hun kinderen enthousiast zijn over het boek. Dat is precies wat we wilden bereiken.”

‘Het boek van de nar’ richt zich op kinderen tussen 3 en 9 jaar en is te koop op de website van Standaard Boekhandel en in de Roeselaarse filialen van de Standaard Boekhandel en De Zondvloed. Het boekje kost vijftien euro, voor het doe-boek betaal je straks acht euro. Meer info op www.letterburcht.be of via letterburcht@gmail.com.