VIDEO. Stan maakt als eindproef interactieve trein voor school waar z’n pa directeur is: “Met veel liefde gemaakt en gegeven” Charlotte Degezelle

25 juni 2019

16u34 0 Roeselare Stan Degrande (18) maakt met zijn eindproef echt het verschil. Als laatstejaarsstudent Industriële Wetenschappen aan het VTI maakte hij een interactieve trein voor de leerlingen van basisschool De Parel, een school voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking langs Ter Zilten. Daar zijn de noden aan specifiek en aangepast materiaal heel groot en dat weet Stan uit eerste hand want z’n papa, Jo Degrande, is er directeur.

“Ik ben wel vrij goed thuis in De Parel. Ik heb een goed contact met het team en kom hier vooral over de vloer om klusjes te doen”, vertelt Stan. Scholen hebben veelal maar een beperkt budget en als zoon van de directeur van De Parel weet en ervaart Stan dat uit eerste hand. Ook spelmateriaal aankopen is geen evidentie voor de school die 58 leerlingen tussen 3 en 13 jaar telt. “Het aanbod is niet zo uitgebreid en de prijs voor zo’n spelmateriaal is des te hoger”, weet Stan. “Maar net daardoor groeide het idee om als eindproef iets van interactief speelgoed te maken voor ‘de Parelkindjes’.”

Stan dacht er aanvankelijk aan een interactieve wand te realiseren. Maar in overleg met het team van De Parel kwam hij uit op een trein. “Uit een rondvraag bij het team bleken zij voorstander te zijn van een mobiel, interactief product dat van klas naar klas kon gebracht worden.”

Het volledige schooljaar werkte Stan aan z’n eindproef. Hij startte met het ontwerp en in november kon de bouw van de trein beginnen. Wekelijks mocht hij op school drie uur aan z’n eindproef werken, maar het project slokte ook heel wat vrije tijd op. “Maar de trein is echt met heel veel liefde voor de kinderen gemaakt en gegeven”, zegt een fiere Stan. “De trein is gemaakt op peuter/kleuterniveau en telt vijf microcomputers en vijf minischermen gekoppeld aan heel wat elektronische componenten.” Een kostelijke bedoening dus, maar speelgoedwinkel Oberon langs de Beversesteenweg sprong in de bres en sponsorde het integrale project. “Het was zoeken, uittesten en verder zoeken tot het programma deed wat nodig was om de kinderen te kunnen uitdagen, te laten experimenteren en plezier te beleven. Met de locomotief kunnen ze zich uitleven met muziek. Er zit een programma in om kindjes naar muziek te laten luisteren en hen op een eenvoudige manier de bediening ervan te laten doen. Er zijn lichtjes, knoppen met verschillende geluiden en een blaasbalg met een stoomtreingeluid. Een blokkenwagon laat kinderen op hun niveau kleuren kennen en herkennen, reeksen maken en hun geheugen trainen. Bij de dierenwagon wordt kennis gemaakt met boerderijdieren. De dieren moeten gematcht worden met een afbeelding van hun schaduw, omtrek of detailfoto.”

Dinsdagmiddag werd de interactieve trein geschonken aan de leerlingen van De Parel. Het bosvolkje van de school kwam het nieuwe speeltuig samen met Stan voorstellen. “Het was wat bang afwachten want de kinderen wisten helemaal van niets, maar ze reageren enorm positief”, glundert Stan. Volgend schooljaar start hij de opleiding tot industrieel ingenieur. “Ik ben niet van plan te focussen op interactief speelgoed, maar sluit zeker niet uit dat ik in de toekomst niet nog een nieuwe wagen voor de trein maak.”