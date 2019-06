VIDEO. Roeselaarse rockband Sister May neemt videoclip op in leeg Spillebad Sam Vanacker

15 juni 2019

17u34 0 Roeselare De Roeselaarse band Sister May heeft een wel erg bijzondere locatie gekozen voor de opnames van hun nieuwe videoclip. Zanger Bert Goethals, drummer Stefaan Degryse, gitarist Carl Vangheluwe en bassist Wannes Desramault spelen de clip in op de bodem van het voormalige stedelijke zwembad van Roeselare.

“Allemaal hebben we hier zelf heel vaak gezwommen als kind. Ik heb mijn kinderen hier zelfs leren zwemmen", zegt Bert Goethals. “Door onze nieuwe clip hier op te nemen brengen we een eerbetoon aan wat voor heel veel Roeselarenaars toch ergens een deeltje van het leven is geweest. Bovendien is dit de plaats waar Olympisch kampioen Fred Deburghgrave destijds zoveel baantjes heeft getrokken. Zo leggen we meteen ook een stuk Roeselaarse geschiedenis vast op beeld.”

Volgens Goethals kreeg de band heel vlot toestemming om het lege zwembad te gebruiken. “Onze eerste clip werd destijds opgenomen op een verlaten werf in Stasegem, maar dit keer wilden we graag een locatie in onze thuisstad. Opnieuw gingen we op zoek naar verlaten gebouwen en zo kwamen we al snel bij het Spillebad terecht. Vrijwel meteen kregen we toestemming van de stad.”

Het nummer dat opgenomen wordt in het zwembad heet ‘Deception’. Het is terug te vinden op ‘Ascent’, hun tweede album uit 2018. De videoclip wordt in de loop van november uitgebracht en wordt na ‘Mind Blowing Fugitive’ uit 2017 hun tweede single. Ondertussen werkt Sister May volop aan een derde album.

Het oude stedelijke zwembad in de H. Spilleboutdreef staat leeg sinds augustus 2018 en wordt binnen de twee jaar gesloopt.