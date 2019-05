VIDEO. Recupel test Smartloop uit in West-Vlaanderen: bedrijven kunnen afgedankte elektrotoestellen aanbieden op digitale marktplaats Charlotte Degezelle

23 mei 2019

13u06 0 Roeselare West-Vlaanderen is samen met Brussel uitverkoren als testregio voor Smartloop, een nieuwe digitale marktplaats voor afgedankte elektrotoestellen van bedrijven. Donderdag kwam Vanheede Environment Solutions een eerste keer oude elektro ophalen bij garage Top Motors in Roeselare. Recupel hoopt Smartloop tegen november in heel Vlaanderen uit te rollen.

Uit een steekproef van Recupel blijkt dat een gemiddeld bedrijf in ons land tweehonderd kilogram oud of kapot elektrotoestellen heeft staan, zoals computers en gsm’s. Recupel, een Belgische vzw die het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrotoestellen en lampen organiseert, wil hierop een antwoord op bieden. “Met Smartloop hebben we een nieuwe digitale marktplaats ontwikkeld, vergelijkbaar met Uber of Airbnb, waarop bedrijven hun elektro kunnen aanbieden. Erkende ophalers kunnen bekijken of er op het platform een voor hen interessant aanbod staat”, verduidelijkt Saar Bentein van Recupel. “Daarop regelen ze een prijs, plaats en tijdstip van ophaling. Dankzij Smartloop zijn bedrijven hun elektro op een eenvoudige manier kwijt tegen een voordelige prijs. Dankzij de samenwerking met erkende ophalers worden schadelijke stoffen correct verwijderd en worden waardevolle stoffen opnieuw in de economie gebracht. Toestellen die niet defect zijn, krijgen nog een tweede leven.”

De eerste ophaling van afgedankt elektro vond donderdag plaats bij garage Top Motors in Roeselare. “Smartloop komt net op tijd voor ons”, reageert Charlotte Vanderstichele van Top Motors. “We zijn net verhuisd naar deze nieuwe locatie en vonden tijdens de voorbereiding heel wat printers en computers die hun beste tijd hadden gehad. Vanheede Enviromental Logistics pikt vandaag vier paletten materiaal op. Wij betalen gewoon de vervoerskost.”

West-Vlaanderen is als testregio uitgekozen omdat de provincie veel kmo's telt. Recupel hoopt in de testfase vijftig tot honderd ophalingen uit te voeren. “We willen Smartloop tegen november in heel België uitrollen. We willen niet alleen meer bedrijven, maar ook meer erkende ophalers bereiken en niet-erkende ophalers stimuleren zich bij Recupel aan te sluiten. In de toekomst denken we er zelfs aan om via de digitale marktplaats ook andere fracties, zoals batterijen, in te zamelen, ook in andere landen”, besluit Bentein. Meer info op www.smartloop.be.