VIDEO. Opgelet voor deze oorwurm! Raf & Ginette nemen videoclip op in centrum van Roeselare Sam Vanacker

10 juni 2019

16u31 0 Roeselare Worden Raf & Ginette de nieuwe Kevin & Mario van de Batjes? Ze sparen in elk geval kosten noch moeite. Het olijke duo lanceerde maandag een eigen videoclip waarin te zien is hoe de twee dansend en zingend door het centrum van Roeselare trekken.

De beelden werden zaterdagnamiddag opgenomen in Roeselare en dienen ter promotie van hun eerste single, die toepasselijk ‘Raf & Ginette’ heet. Het gaat om een ludiek nummertje met een aanstekelijke beat, helemaal in de stijl van Kevin & Mario van weleer. Binnen een kleine twee weken, tijdens de Batjes op zaterdag 22 en zondag 23 juni, zijn Raf en Ginette te vinden ter hoogte van café De Lange Giraf naast het stadhuis. Daar gaan ze minstens één keer per uur hun single live brengen voor het publiek. Op zaterdag doen ze dat in gezelschap van dj Bill, op zondag staat dj Dick achter de knoppen.

Het nummer van Raf & Ginette is er in elk geval eentje die tussen de oren blijft hangen. Oordeelt u vooral zelf.