VIDEO: Motorrijders politie leren van elkaar tijdens gezamenlijke opleidingsmomenten Hans Verbeke

04 juli 2019

Behendigheid is geen overbodige luxe in het verkeer en dat geldt zeker voor onze hulpdiensten. Op weg naar een interventie moet het dikwijls net iets sneller gaan en dan kan je maar beter goed voorbereid zijn. Dat vinden ook de motorrijders van vier West-Vlaamse politiezones die daarom jaarlijks samen een grondige training afwerken. ‘Motards’ van de zones RIHO, Vlas, Polder en Westkust waren om die reden recent in Roeselare te gast. “Er werd getraind op het vlak van behendigheid, bochtentechniek en onverhard rijden”, weet politiewoordvoerder Carl Vyncke. “De gezamenlijke oefening, die telkens in een andere zone plaatsvindt, is nuttig omdat de motorrijders ervaringen kunnen uitwisselen maar ook omdat ze de verschillende grondgebieden beter leren kennen. Het gebeurt wel eens dat politiemensen in een andere zone moeten tussenkomen en dan is terreinkennis zonder meer een troef.” In januari 2018 tekenden de vier politiezones in kwestie een verregaand samenwerkingsakkoord om onder meer onderling manschappen en middelen uit te wisselen. “Die samenwerking loopt goed en is een meerwaarde voor elk van de betrokken politiezones”, zegt Vyncke. “De gezamenlijke oefening met motorrijders is één voorbeeld van hoe er kan samengewerkt worden.”