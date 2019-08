VIDEO: Man zwaargewond na sprong uit raam omwille van brand Hans Verbeke

11 augustus 2019

In Roeselare is zondagavond een man zwaargewond geraakt toen hij van op de eerste verdieping naar beneden sprong, nadat er brand was uitgebroken in zijn woning. Het slachtoffer sprong net voor enkele jongemannen met een deken kwamen aanrennen, met de bedoeling hem daarin op te vangen. De brand verwoestte de hele bovenverdieping van de woning op de hoek van de Ardooisesteenweg met de Spinnersstraat.

Later meer.

Opgepast: beelden niet voor gevoelige kijkers