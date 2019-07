VIDEO. Lonkt Braziliaanse doorbraak voor Dina Rodrigues? CDR

15 juli 2019

16u33 14 Roeselare ‘Xalalala’, de nieuwe single van de Roeselaarse zangeres met Portugese roots Dina Rodrigues, wordt bijzonder goed onthaald door de radiostations in Vlaanderen. Quasi allemaal zetten ze haar in hun playlist.

Morgen, dinsdag 16 juli, is Dina zelfs te gast in het Radio 2-programma Plage Préférée dat tussen 10 en 11 live uitgezonden wordt vanaf de Zeedijk in De Panne. Ook Portugal gaat weer mee in het verhaal. Dina is er op zowat alle radiostations te horen en ze kreeg te horen dat ze deze zomer nog uitgenodigd zal worden bij de nationale televisie.

Nieuw is dat nu ook de Braziliaanse televisie interesse toont. ‘Xalalala’ is geschreven door Brazilianen die het nummer en de videoclip er naar alle radiostations en televisiezenders stuurden. Misschien mag Dina straks wel haar koffers pakken voor een trip richting het Zuid-Amerikaanse land.