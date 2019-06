VIDEO. Inagro investeert in hightech proefveldbemester voor complexe bemestingsproeven CDR

07 juni 2019

Op de proefvelden van Inagro kan je dezer dagen een wel heel aparte bemester aan het werk zien. In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmeststoffen testen onderzoekers van het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum aan de Ieperseweg momenteel de werking van diverse nieuwe, gerecycleerde meststoffen uit. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren. Deze hoogtechnologische machine combineert verschillende standaardbemestingstechnieken in één toestel. Zo werd er op de bemester een combinatie gemaakt van twee pompsystemen: enerzijds een vacuümpompsysteem dat instaat voor de toediening van grote volumes laag geconcentreerde meststoffen, zoals dierlijke mest of digestaat, en anderzijds een slangenpompsysteem dat het mogelijk maakt om met dezelfde bemester ook hoog geconcentreerde meststoffen, zoals spuiwaters, toe te dienen.