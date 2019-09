VIDEO. Danstalent Lana stoot door in Belgium’s Got Talent CDR

28 september 2019

De Roeselaarse danseres Lana Verkest (15) liet vrijdagavond van zich spreken tijdens de audities van Belgium’s Got Talent op vtm. Samen met haar schaduwen overweldigde ze de jury en het publiek met haar danstalent. Ann Lemmens vond Lana’s prestatie prachtig en was lovend over het feit dat het jonge meisje via haar dans ook de boodschap wou brengen dat niemand er alleen voor staat. “Je legde echt je hart en ziel in je optreden. Ik zag heel veel emotie er er soms met kracht uitstuwde en dan is er het gevaar dat je die emotie de overhand laat nemen en je bewegingen niet meer goed afgewerkt worden. Maar daar heb jij je niet laten vangen. Je hebt elke teen en elke vinger gestrekt en elke beweging mooi afgewerkt. Ik heb van de eerste tot de laatste noot genoten”, oordeelde Ann Lemmens. Ook Dan Karaty was vol lof over Lana’s prestatie. ”Ik houd van je dansen, je dynamiek. Je geeft alles en dat waren twee harde minuten voor jou. Maar je nam ook de tijd om op adem te komen en bracht een volwaardig stuk.” Lana kreeg uiteindelijk van de vier juryleden een ja en stoot door in het vtm-programma.

Wie nog eens wil nagenieten van Lana’s prachtprestatie kan die hier herbekijken.