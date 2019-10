VIDEO. Boomkwekerij Willaert gooit eigen medewerkers in de strijd om nieuwe personeelsleden te strikken CDR

04 oktober 2019

07u50 0

Boomkwekerij Willaert zoekt orderpickers, medewerkers laden en lossen en medewerkers onderhoud. Om de nodige nieuwe personeelsleden aan boord te halen zetten de huidige medewerkers van de groengroothandel langs de Hazegoedweg hun werkgever in de kijker via een opvallende employer branding campagne. Dit mag je letterlijk nemen, want door de verrekijker in het filmpje, zie je als kijker wat er binnen gebeurt. “Het is veel authentieker om onze eigen medewerkers in deze rekruteringscampagne te betrekken”, zegt Sigrid Hooghe, personeelsverantwoordelijke bij Willaert. “Iedereen kent ons als boomkwekerij, terwijl ons assortiment als groengroothandel gigantisch is. Op deze manier willen we ons bedrijf in de kijker zetten.” Het filmpje vertelt over twee ornithologen die bij toeval Willaert spotten. Het zijn personeelsleden Yannick en Wim die in de huis kruipen van deze twee natuurvrienden. Beide mannen hebben geen acteerervaring, wel veel liefde voor hun vak. “We hebben een beetje een atypische werkverdeling”, vertellen ze. “Tijdens ons seizoen worden er meer uren gepresteerd. Daar tegenover staat dat onze zomermaanden dan kalmer zijn. Werken bij Willaert is ook heel flexibel qua jobinhoud, en tegelijk heel aantrekkelijk, alleen moet je het weten natuurlijk. Met deze campagne willen we de unieke jobs bij Willaert in de kijker zetten.” Zowel bij de arbeiders als bij de bedienden wordt er positief gereageerd. Dat er gekozen werd om dit met interne mensen te maken, bewijst ook de persoonlijke sfeer die hangt in het bedrijf. Bovendien werd ook een Franstalige versie van het filmpje opgenomen, ook met eigen medewerkers. Meer op jobs.willaert.be.

Het filmpje zie je hier: