VIDEO. 3A-knooppunt gaat op 28 juni open voor verkeer CDR

18 juni 2019

17 maanden na de eerste spadesteek wordt het 3A-knooppunt op vrijdag 28 juni officieel geopend. De aanpassing van het kruispunt van de Rijksweg (N36) en Kwadestraat was noodzakelijk door de uitbreiding van de omliggende bedrijventerreinen en de komst van het nieuwe AZ Delta ziekenhuis. De werken werden de voorbije periode in vier grote fasen uitgevoerd. De Rijksweg werd zo’n zes meter opgehoogd en via afritten wordt het lokale verkeer naar de onderliggende koker en aansluitende wegen geleid. Het doorgaand verkeer tussen Izegem en Roeselare kan straks gewoon doorrijden zonder te moeten stoppen voor het verkeer met lokale bestemming. Ook werden heel wat fietspaden aangelegd. Maar voor het nieuwe knooppunt kan gebruikt worden, is het nog anderhalve week omleidingen volgen.

Op onderstaand filmpje zie je alvast hoe je straks zal moeten rijden: