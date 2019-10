VIDEO. 1.800 sportievelingen lopen dwars door cafés, scholen en zelfs kloosters dankzij 11.trail CDR

20 oktober 2019

11u12 0

De 11.trail, de urban run ten voordele voor 11.11.11 die zondagochtend werd gelopen en gewandeld, blijft groeien. “We klokten af op 1.800 deelnemers, een 100-tal meer dan vorig jaar”, vertelt Delphine Lerouge trots. “Zo’n 600 mensen kozen ervoor om het parcours te wandelen, de rest liep vijf of tien kilometer. Alles is vlot verlopen. De ambiance en het weer zaten goed.” Grote aantrekkingskracht van de 11.trail, die trouwens aan de vierde editie toe was, is jaar na jaar het unieke parcours dat de deelnemers dit jaar meenam dwars doorheen onder andere skischool Mont Blanc, het klooster van de Burgerschool, KOERS, rusthuis Ter Berken, café De Lange Giraf, de barbierszaak van Mr. Steve, modezaak Brooklyn en de Stedelijke Ateliers. Bovendien was er onderweg allerhande animatie voorzien, van muziek over dans, en waren er voor de supporters drie hotspots, in de Sint-Amandskerk, op de Grote Markt inclusief het Nonnenstraatje en het terras van KOERSkaffee.

Even de sfeer opsnuiven, in café De Lange Giraf: