VIDEO. 1.383 rondjes in 24 uur: Siebert Verfaillie en teamgenoten winnen prestigieuze 24 uur van Le Mans voor karts met nieuw record Charlotte Degezelle & Hans Verbeke

15 juli 2019

17u44 10 Roeselare Siebert Verfaillie mag zich koning van het kartingcircuit noemen. Afgelopen weekend won hij samen met zijn kompanen, Kenneth Naessens uit Kortrijk, Stefan Verhofsté uit Desteldonk en Bjorn Bourgonjon uit Zomergem, de prestigieuze 24 uur van Le Mans voor karts met een nieuw record. In 24 uur reed het team 1.383 rondjes op het France circuit. “Wat de overwinning zo bijzonder maakt is dat ons team niet zomaar samengesteld is uit goeie kartpiloten, maar dat we beste vrienden zijn”, aldus Siebert.

Een maand nadat Fernando Alonso de 24 uur van Le Mans op zijn naam schreef, mag een Roeselarenaar zich de winnaar noemen van het kleine broertje van het grootste jaarlijkse sportevenement van Europa. Alonso zat achter het stuur van een racewagen, Siebert Verfaillie bestuurde een kart. ”Ik was 14 toen ik voor het eerst met een kart reed, maar sleutelde er de jaren nadien vooral aan”, vertelt Siebert. “Later kreeg ik de kans om Kart Events over te nemen. In de week run ik mijn autobedrijf in Izegem, in het weekend bouw ik pop-up kartcircuits voor evenementen. Het is via Kart Events dat ik Kenneth, Stefan en Bjorn leerde kennen. Sinds een viertal jaar vormen we een team dat deelneemt aan internationale kartwedstrijden.”

Dit jaar kwam het viertal al aan de start in Marokko, Dublin, Bulgarije en afgelopen weekend in het Franse Le Mans waar het kartcircuit in het circuit van de legendarische autorace ligt. De uitdaging die ze er voorgeschoteld kregen: 24 uur rondjes rijden op het outdoor circuit en als eerste over de eindmeet komen. “Vorig jaar namen we er ook deel”, zegt Siebert. “Lange tijd reden we tweede, maar door een tekort aan benzine moesten we ons tevreden stellen met de derde plaats. De titel stond dus echt op ons verlanglijstje. We wisten dat we snel waren op het circuit en Le Mans is toch echt wel iets speciaals. Er nemen 46 teams deel en gelijktijdig wordt de 24 uren voor motoren gereden. Bij het begin van de race kregen we af te rekenen met technische problemen. Onze motor was kapot. Drie rondes lang moest er aan gesleuteld worden, maar we bleven er in geloven. En met succes. Na 24 uur, waarvan ik zelf 8,5 uur achter het stuur zat, kwam ik als eerste over de eindmeet. We vestigden bovendien een nieuw record met 1.383 gereden rondjes. In 2018 won een Brits team met 1.359 rondjes, al moet ik er wel bij zeggen dat het toen een uurtje regende tijdens de race.” De gemiddelde snelheid tijdens de race was 100 kilometer per uur.

Winnen in Le Mans was magisch voor Siebert en zijn teamgenoten. “Het is echt uniek in het wereldje dat wij echt acht handen op één buik zijn en dat we als team ook geen manager hebben. Dat betekent dat wij alle vier de volledige 24 uur wakker bleven. Wie niet aan het racen was, stond naast het circuit om alles te bekijken en de tactiek te bepalen. We stonden ook continu in radiocontact. Dat is zo speciaal om dat te delen. Op donderdag en vrijdag trainden we, op zaterdag was er de race. We zijn trouwens alle vier zelfstandig dus veel trainen is niet evident en ook wedstrijden inplannen is echt puzzelen.”

Maar zeggen dat de beker pakken in Le Mans de mooiste overwinning ooit is voor het team is volgens Siebert een brug te ver. “Mijn mooiste koers ooit was de 24 uur van Spa-Francorchamps in 2016. In de voorlaatste ronde slaagde ik erin om de koppositie te pakken en dat in het bijzijn van zo’n 1.000 toeschouwers. Daar nog eens kunnen winnen zou voor mij het summum zijn. En het is nu dat we het moeten doen. De jonge garde komt er aan en binnen een vijftal jaar zal het veel moeilijker zijn om prijzen te pakken.”

De laatste zes uur van de wedstrijd in Le Mans kan je hier bekijken: