Vespa Club Roeselare organiseert rondrit voor alle Vesparijders CDR

18 juni 2019

Na het toetreden vorig jaar tot de nationale federatie blijft Vespa Club Roeselare niet op de lauweren rusten. De vereniging heeft inmiddels de kaap van 100 leden ruim overschreden en stelt zich verder open naar iedere Vesparijder. Beste bewijs hiervan is de open bepijlde Roeselrit 2019 die op zondag 7 juli wordt gereden. Het wordt een verrassende rit van ongeveer 90 kilometer langs de West-Vlaamse landelijke polders, en toegankelijk voor alle Vespaliefhebbers. Je hoeft dus geen lid te zijn van de club om mee te rijden. Onderweg zijn er tal van mogelijkheden om de innerlijke mens te versterken en je komt ook een zeer gewaardeerd streekproduct tegen. De start is voorzien vanaf 10 tot 12 uur aan het clublokaal van Vespa Club Roeselare zijnde café Bourgondisch Kruis aan de Beversesteenweg 470. Deelnemen kost 10 euro per deelnemer, drie consumpties inclusief. Voor de eerste 200 deelnemers is een leuk aandenken voorzien , de route is ter plaatse beschikbaar voor GPS-navigatie en er wordt ruimte voorzien voor auto’s met aanhangwagen. Meer op www.vespaclubroeselare.be.