Vervanger van Pabo opent met een stunt en een rij voor de deur: ruil je oude seksspeeltje in voor een splinternieuw Charlotte Degezelle

09 november 2019

13u48 4 Roeselare De allereerste Babylon loveshop in Vlaanderen is officieel open en bovendien zeer warm onthaald. Nog voor de winkel langs de Brugsesteenweg de deuren zaterdagochtend opende, stonden al zo’n 40 klanten aan te schuiven om de winkel te verkennen en deel te nemen aan de sextoy ruilactie. Amper enkele minuten na de opening waren er al 50 oude seksspeeltjes ingeruild voor een nieuw exemplaar en tijdens het eerste uur passeerden vlot 100 klanten de revue. Babylon-directeur Silvain Spitails gaat er prat op dat er in de gloednieuwe loveshop voor elk wat wils te vinden is voor zijn of haar unieke seksbeleving. De eerste reacties van de klanten zijn alvast positief.

Zaterdagochtend om 10 uur opende de allereerste Babylon loveshop van Vlaanderen officieel de deuren. Maar een uur eerder stond de allereerste klant al te wachten op de parking. “Ik wou geen enkel risico nemen want ik verwacht me aan een ware stormloop. Zeker door de ruilactie”, vertelt Lise (26) die haar familienaam liever niet in de krant ziet. “Ik hoop inderdaad ook om een nieuwe sextoy te bemachtigen, maar kom ook om de winkel te verkennen. Ik was een trouwe klant van Pabo en kwam hier vrij regelmatig. Ook op de uitverkoop kort na hun faillissement kwam ik een kijkje nemen, maar toen was het zodanig druk dat ik gewoon rechtsomkeer gemaakt heb. Vandaag zie ik als een tweede kans. Ik weet niet goed waar ik me mag aan verwachten, maar ben blij dat er opnieuw een loveshop is in Roeselare. Ik houd er helemaal niet van om die spullen online te kopen. Je moet de producten die je koopt toch eens kunnen voelen, passen en checken of ze goed trillen.”

Lise was allesbehalve de enige die zaterdag vroeg van de partij was. Tegen de officiële opening stond er een flinke rij aan de ingang en na amper enkele minuten was de sextoy ruilactie al afgelopen. 50 klanten hadden hun oude sextoy verruild voor een gloednieuw, gratis exemplaar. Babylon-directeur Spitaels is een gelukkig man. “Na het faillissement van Pabo konden we de kans om hun drie sterkst presterende winkels, in Roeselare, Wetteren en Aartselaar, over te nemen niet laten liggen. De winkel hier in Roeselare, met een oppervlakte van 450 vierkante meter, is de grootste loveshop van Vlaanderen en ideaal om ons concept in Vlaanderen te lanceren. Wat wij brengen is namelijk veel breder dat wat Pabo vroeger bracht. Wij bieden zo’n 6.000 artikels aan en echt voor elk wat wils. We streven ernaar om aan ieders wensen en behoeften te voldoen: koppels, vrijgezellen, hetero’s, de LGBTQ+’s, personen met een handicap, festisjisten, BDSM-fanaten, jongeren en ouderen. Echt iedereen kan bij ons terecht voor zijn eigen seksbeleving. Bovendien gaan we er ook prat op dat ons personeel, dat we integraal overnamen van Pabo, een degelijke vorming genoot en iedereen gedegen persoonlijk advies kan geven. Zo creëren we een heel aangename en klantgerichte sfeer.”

De eerste reacties van de klanten zijn alvast zeer positief. “De Pabo in Wevelgem was al jaren ons vast adresje”, vertellen Moorselenaars Ashley Pintelon en Ricardo Van De Sompel. “Maar na het faillissement was het even zoeken. Toen we hoorden dat er hier in Roeselare een opvolger kwam, moesten we van de partij zijn. We hebben een babysit voor de kinderen gezocht en waren hier van de eerste minuut paraat. En het mag gezegd worden: Babylon is beter dan Pabo. Hun aanbod is veel uitgebreider en gevarieerder. Bij Pabo kon je vooral terecht voor lingerie en vibrators, hier kan je echt een uur rondlopen en nieuwigheden ontdekken. Bovendien is het ook een super locatie. Wij hopen nu al dat Babylon straks ook naar Wevelgem komt, maar in afwachting zullen ze ons hier zeker nog zien.”

De Babylon-groep heeft op vandaag al vijf winkels in Frankrijk en Wallonië. De Roeselaarse loveshop is nummer zes en op 16 en 23 november openen respectievelijk ook de winkels in Wetteren en Aartselaar. “We geloven echt in ons concept en dat we hiermee sterke winkels creëren”, aldus Spitaels. Bovendien is Vlaanderen er klaar voor en vind je ons aanbod nergens elders. De voorbije maanden waren hectisch want drie nieuwe winkels in één keer is een grote stap. Maar in de toekomst willen we graag nog verder uitbreiden in Wallonië, Noord-Frankrijk en ook in Vlaanderen.”

De Babylon loveshop in Roeselare is open van maandag tot zaterdag van 10 tot 20 uur. Meer op www.babylonloveshop.com.