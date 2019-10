Verteltheater moet armoede bespreekbaar maken CDR

16 oktober 2019

17u43 7 Roeselare Roeselare focust dit jaar, naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede op donderdag 17 oktober, op gelijke onderwijskansen voor elk kind. Verteltheater op basis van ervaringen van ouders met kinderen in armoede en een daaraan gekoppelde expo op De Munt moet het thema bespreekbaar maken, zeker ook in de scholen.

“Eén op zeven kinderen in Roeselare groeit op in armoede. Hiermee zitten we rond het Vlaamse gemiddelde, maar het cijfer is schrikwekkend en te hoog. We willen er met de stad alles aan doen om dit naar beneden te halen. Bovendien is 4% van de Roeselaarse gezinnen niet in staat om de schoolkosten te dragen. Hun kinderen worden dagelijks met armoede geconfronteerd door bijvoorbeeld een lege boterhamdoos of geen centen voor een uitstap”, opent schepen Michèle Hostekint. “In 2020 lanceren we een nieuw armoedeplan met focus op gezinnen met kinderen en er komen ook brugfiguren bij. We gaan voor een geborgen stad waar iedereen meetelt en willen geen enkel kind in armoede.” Het thema wordt donderdag al in de kijker gezet op de Werelddag van verzet tegen armoede.

De Stad, ARhus, CC De Spil, Samenlevingsopbouw, de Kom-Af en ’t Hope bundelen de krachten voor een project dat de thematiek in de klas bespreekbaar moet maken. Tilde Vandenbroucke van Wonderling Verteltheater en Kasper Verhelst van De Tuin der Lusten gingen in gesprek met ouders en kinderen in armoede. Die ervaringen werden gebundeld in een verhaal over vallen, opstaan, strijden, verlies, hoop en blijven doorzetten dat uitgetekend werd. Die prenten vormen de basis voor een verteltheater. “De vertelplaten en een vertelkastje kunnen door leerkrachten gratis ontleend worden bij ARhus”, weet Kasper. “Zo kan er het hele jaar door rond het thema gewerkt worden.” Om meer dan enkel kinderen te bereiken, staan de kleurrijke platen ook in het groot gedurende een mand opgesteld op De Munt en loopt er een expo in ARhus.